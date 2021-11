Piłka ręczna 1 liga. Wesoła Warszawa pokonała JKS San Jarosław

Początek meczu należał do JKS-u. Skutecznie grające w ataku jarosławianki w ósmej minucie prowadziły 7:4 i nic nie zapowiadało, że za kilka chwil to gospodynie będą na prowadzeniu. Przyjezdne od wspominanej już 8 min. stanęły i przez następnych sześć minut nie potrafiły rzucić żadnej bramki. Wykorzystały to miejscowe i odrobiły straty. Z każdą minutą gospodynie napędzały się i co raz to bardziej odskakiwały, by w 25 min. prowadzić już 17:11. W końcówce udało się naszemu zespołowi odrobić troszkę strat i na przerwę drużyny zeszły z cztero bramkowym prowadzeniem Wesołej.

W drugiej połowie gospodynie nie pozwoliły jarosławiankom odrobić strat, a nawet powiększyły przewagę do dziewięciu goli. Skuteczna końcówka JKS-u pozwoliła zmniejszyć rozmiary porażki do czterech bramek.