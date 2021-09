PKO BP Ekstraklasa. Kuba Zegarliński, szef marketingu Stali Mielec: Nasze działania przyniosą klubowi prawie milion złotych

Przypomnijmy. Pod koniec sierpnia prezes Jacek Klimek wystosował list do radnych, w którym opisał trudną sytuację klubu i poprosił o pożyczkę w wysokości 5 milionów złotych.

Czy jednak w przypadku pozytywnej decyzji radnych, klub będzie miał z czego spłacić tak dużą kwotę? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Przekonali nieprzekonanych

Mowa więc o bardzo dużej kwocie, którą trzeba będzie systematycznie spłacać. Skąd klub weźmie na to pieniądze? Z takim pytaniem zwróciliśmy się do Kuby Zegarlińskiego, dyrektora ds. marketingu i komunikacji Stali Mielec.

- Dziś, po 9 miesiącach naszej pracy, możemy się pochwalić już naprawdę solidnymi efektami. Mamy ponad trzydziestu sponsorów, z segmentu „Lokalny biznes”, w tym aż piętnastu nowych. Do sponsoringu udało nam się przekonać również kilka firm z mieleckiej strefy ekonomicznej, co do tej pory nikomu nie udało się zrobić - dodaje.