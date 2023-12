PKO Ekstraklasa. PGE Stal Mielec jedzie do Krakowa przedłużyć zwycięską ligową serię

- Mamy grudzień i to jest taki okres, że te boiska rzeczywiście są grząskie, w błocie, często pada śnieg. Na pewno natężenie gry na boisku Cracovii, gdzie występują dwa zespoły nie pozwala na regenerację murawy. Jeśli boisko jest w cięższym stanie, to moją rolą jest zadbać o odpowiednie nastawienie mentalne zawodników do trudnych warunków - zaznacza coach mielczan.