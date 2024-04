PKO Ekstraklasa. PGE Stal Mielec spróbuje wykoleić Poznańską Lokomotywę. Mecz z Lechem Poznań wzbudza spore emocje

Lech jak co sezon walczy o mistrzowsko Polski. Obecnie traci do lidera z Białegostoku cztery punkty. Na wiosnę doznał niedawno dotkliwej porażki z Rakowem (0:4 w Częstochowie), ale potem w dwóch meczach zgarnął 4 oczka: 0:0 z Górnikiem i 2:0 z Wartą Poznań.

Trener Mariusz Rumak podczas przerwy reprezentacyjnej nie mógł skorzystać ze wszystkich zawodników. Na jednych z pierwszych zajęć miał do dyspozycji 9 zawodników. Wśród nich był m.in. Mikael Ishak. Gwiazda Lecha doznała kontuzji (żebra) w okresie przygotowawczym, w jednym ze sparingów podczas obozu w Turcji. Co prawa bierze udział w zajęciach, ale nie jest jeszcze gotowy, nie uczestniczy w „kontaktowych” częściach zajęć. Brakowało go w weekendowym meczu kontrolnym z Chrobrym Głógów (wygrana 1:0, po golu Pietrzyka). We wspomnianym meczu kontrolnym w drugiej połowie szansę dostali młodsi gracze z poznańskiej akademii.