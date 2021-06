PKP Cargo odkupiło dzisiaj od Słowaków majątek dawnej Fabryki Wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej koło Przeworska

Zgodnie z podpisanym dzisiaj aktem notarialnym PKP Cargo odkupiło od spółki Forespo ze Słowacji 33 ha gruntów, na których stoją hale fabryczne o powierzchni 4 ha. W skład majątku wchodzi również 7,5 km torów. Wartość umowy wynosi ok. 33 mln złotych.

- Celem tej transakcji jest wznowienie produkcji wagonów w tym zakładzie. Ten region posiada wieloletnie tradycje produkcji dobrych, nowoczesnych wagonów. PKP Cargo obecnie posiada flotę ok. 55 tys. wagonów towarowych. Do 2024 r. planuje zakupić 1200 platform do przewozu kontenerów. Miejmy nadzieję, że platformy, a także inne, nowoczesne wagony, powstają w Gniewczynie - podczas konferencji po podpisaniu aktu notarialnego powiedział Zbigniew Gryglas, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.