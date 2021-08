Pochodzący z Rzeszowa wokalista i tekściarz Arek Kłusowski powalczy o Bursztynowego Słowika Oprac. Beata Terczyńska

Pochodzący z Rzeszowa wokalista i tekściarz Arek Kłusowski, bierze udział w dwóch festiwalach muzycznych. Pierwszy to Top of the Top Festiwal, gdzie powalczy w konkursie o Bursztynowego Słowika. Drugi to RMF Hit Festiwal,w którym jego utwór ma szansę na Hit Lata 2021. W obu konkursach został nominowany ze swoim letnim przebojem „Idealny Syn”, który na YouTube osiągnął już prawie 1,5 mln wyświetleń.