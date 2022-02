Podkarpaccy samorządowcy debatowali nad rozwojem transportowym województwa w najbliższych latach

- To kolejny dokument realizowanej przez nas polityki rozwoju województwa. Nasze konsultacje otwieramy szeroko dla mieszkańców - mówił wicemarszałek województwa Piotr Pilch w czasie pierwszego spotkania konsultacyjnego w Rzeszowie. – Ten dokument jest elementem koniecznym do projektu, który też jest na etapie konsultacji, czyli programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Przypomnę tylko, że w ramach tej perspektywy aż 2 mld 180 mln euro z funduszy unijnych trafi w najbliższych latach do naszego regionu – podkreślił wicemarszałek.