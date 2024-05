Policja wezwana na pierwszą sesję Rady Powiatu Przeworskiego [ZDJĘCIA]

Po wygłoszeniu mowy L. Kuźniar przekazał dokumenty prowadzącemu obrady. Poprosił, aby w razie niezastosowania się do zakazu kontaktowania, wezwać policję.

- Ludzie nas wybrali po to, abyśmy zmienili nasz powiat, pokazać nową jakość. Poprzednia kadencja rady powiatu źle się kojarzyła. To była hucpa, pomówienia, rozprawy sądowe. I dalej tak zaczynamy? - pytał radny Dariusz Łapa. - To sądy są od oceniania - stwierdził.