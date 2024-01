Polskie firmy mogą zbudować ok. 290 - km autostradę Krakowiec - Równe w Ukrainie

Kolejne konkretniejsze informacje pojawiły się pod koniec 2021 roku. Szybki początek jej budowy, podczas ukraińsko - chorwackiego spotkania w Kijowie, ogłosił premier Ukrainy Denis Szmyhal.

- Jestem przekonany, że w przyszłym roku na Ukrainie zacznie powstawać pierwsza autostrada od granicy z Polską, z Krakowca do Lwowa, a dalej do Równego. W rzeczywistości będzie to część drogi do Kijowa, taki tranzyt od granicy europejskiej do Kijowa – mówi wówczas Szmyhal.