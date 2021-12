Ponad 2 miliardy euro z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027 [ZDJĘCIA]

- Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął dziś projekt regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Przed nami konsultacje, które są obowiązkowe i muszą trwać minimum 35 dni. Trafią one do środowisk samorządowych, organizacji społecznych oraz gospodarczych - tłumaczył marszałek Ortyl. - Poprzez te konsultacje chcemy uzyskać opinie, uwagi i propozycje ze wszystkich środowisk, po to, żeby ten program był jak najbardziej dopasowany do potrzeb mieszkańców Podkarpacia, do ich potrzeb społecznych i gospodarczych, a także do potrzeb przedsiębiorców i partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy, aby w konsultacjach wzięli udział wszyscy, którzy poczuwają się do obowiązków obywatelskich – dodał.