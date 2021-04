Popularne prezenty na Pierwszą Komunię Świętą. Komputery, tablety, elektryczne deskorolki, drony i trampoliny

– To nie chodzi o to, że szkoda mi pieniędzy. Na takie drogie prezenty powinno złożyć się kilka osób z rodziny. Nie możemy uczyć dzieci w wieku 10 lat, że dostają aż takie drogie podarunki. Nie o to chodzi w tym dniu. Jeszcze jedno - jeśli teraz na Komunię damy prezent za 2000 złotych to na 18-tkę zapewne kupimy prezent za 5000 złotych. Do czego to prowadzi?