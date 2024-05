Posłowie PiS z regionu przeciwni podwyżkom cen prądu i gazu [ZDJĘCIA]

Chodzi o wzrost cen za energię elektryczną, gaz i ciepło, gdy po 1 lipca przestanie obowiązywać tarcza energetyczna. Aby Sejm musiał procedować tę ustawę, potrzeba 100 tys. podpisów. Będą zbierane do 11 czerwca w biurach posłów PiS oraz przez gminnych działaczy.

Projekt tej ustawy jest odpowiedzią PiS-u na rządowy projekt ustawy dotyczący cen energii od 1 lipca 2024 roku. Zdaniem PiS, rządowy projekt obejmuje bardzo wąską grupę odbiorców. Rząd proponuje bon energetyczny, który będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przeznaczonym dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych, i do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.