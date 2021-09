Potrawy z dzika, warsztaty kulinarne i inne atrakcje na Rynku w Rzeszowie. Festiwal Dzikiej Kuchni Podkarpackiego Stowarzyszenia Gastronomów Marcin Piecyk

To będzie prawdziwa uczta dla wielbicieli kuchni. I to dosłownie, bo już w niedzielę na Rynku w Rzeszowie stanie ogromny kocioł, w którym kucharze na oczach uczestników przygotują gulasz z dzika. Tego ma starczyć aż na 4 tys. porcji, więc pewnie każdy chętny spróbuje. Ale to nie wszystko, bo będzie też olbrzymi chleb, czy warsztaty kulinrne