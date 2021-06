Powstanie Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki coraz bliżej. Złożono pozwolenie na budowę

Ulica Morgowa w Rzeszowie do przebudowy, a na Kwiatkowskiego projekt. Propozycje dotyczące obu inwestycji prezydent przedstawi na sesji

Marek Bajdak, pełniący funkcję prezydenta miasta, chce rozpocząć przebudowę ulicy Morgowej. Inwestycja jest możliwa do realizacji, gdyż miasto otrzymało z Ministerstwa Infrastruktury 1,5 mln złotych na inne zadanie drogowe, co sprawiło, że w miejskim budżecie znalazły się dodatkowe pieniądze do zagospodarowania.