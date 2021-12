Praca w policji na Podkarpaciu nadal niezwykle atrakcyjna. Nawet cztery tysiące złotych dla nowych pracowników

Do 3 grudnia 2021 roku, w województwie podkarpackim do służby w policji przyjęto 46 osób. W okresie tym dokumenty o przyjęcie do służby złożyło 965 osób i przystąpiło do postępowania kwalifikacyjnego.

Policja reklamuję służbę, jako ciekawą, stabilną i dobrze płatną pracę. Dodatkowym atutem są prawa emerytalne nabywane po 25 latach służby. Przyjrzeliśmy się jednak przede wszystkim zarobkom.