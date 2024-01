Pracownice rzeszowskich żłobków walczą o godne zarobki

W rzeszowskich żłobkach miejskich pracuje ponad 450 pracowników. Zdecydowana większość z nich, bez względu na piastowane stanowisko i przepracowany okres, zarabia 4300 zł brutto, czyli nieco ponad 50 zł więcej, niż wynosi najniższa krajowa (4242 zł). Oznacza to, że pracując w żłobku nawet przez kilkanaście lat, zarabia się nieco ponad 3250 zł na rękę.

- Już od kilku lat staramy się o podwyżki i regulację siatki płac. Nasza praca jest bardzo odpowiedzialna i nie ma co ukrywać, ciężka. Na jednego opiekuna przypada średnio ośmioro dzieci, a jak się coś stanie, to za to odpowiadamy. Niestety wynagrodzenie nie idzie w parze z pracą, jaką wykonujemy. Po podniesieniu najniższej krajowej pracownica, która dobiega do emerytury, zarabia tyle, co osoba rozpoczynająca pracę - mówi Anna Jamrozy, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Żłobków w Rzeszowie.