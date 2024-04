Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło w Przemyślu swoich kandydatów do sejmiku i Rady Powiatu Przemyskiego [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Od dziesięciu lat Prawo i Sprawiedliwość odpowiada za losy województwa podkarpackiego. Od 10 lat decydujemy o zrównoważonym rozwoju tego województwa. Od 10 lat jest to jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce. Przed nami, za kilka dni bardzo ważne wybory, dla każdej społeczności, miasta, powiatu, gminy, wioski. To od wyborców będzie zależało, czy będziemy mogli kontynuować swoją misję, pracę nastawioną na każdego mieszkańca, na zrównoważony rozwój. Zależy nam na rozwoju każdej miejscowości - mówi Piotr Pilch.

Listę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w okręgu nr 4 - obejmującego miasto Przemyśl oraz powiaty przemyski, jarosławski, lubaczowski i przeworski - otwiera obecny wicemarszałek podkarpacki Piotr Pilch z Przemyśla. Na kolejnych miejscach są:

- Te wybory są bardzo ważne. One będą decydowały o tym, czy środki będą równomiernie kierowane do województwa podkarpackiego i równomiernie będą rozdysponowane. Czy też będą trafiały do wielkich ośrodków miejskich.

W wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz rady Powiatu Przemyskiego kandydaci PiS idą pod szyldem tej partii. Jednak w różnych miastach i gminach są komitety, w których są członkowie PiS, ale startują pod lokalną nazwą. Przykładem jest Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Kamińskiego w Przemyślu, który wystawia kandydata na prezydenta tego miasta (Macieja Kamińskiego) oraz komplet kandydatów do przemyskiej rady miejskiej. Podczas poniedziałkowej konferencji zaapelowano o poparcie również kandydatów z takich list.