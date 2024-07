Premier Donald Tusk o zmianach w projekcie CPK: "Nikt o Rzeszowie nie zapomni"

- Na razie to tylko zapowiedzi polityczne - dystansuje się także wójt Sławomir Porada. - Koncepcja poprowadzenie tej „szprychy lotniskowej”, jak my to nazywamy, wciąż jest procedowana, jest na etapie decyzji środowiskowej. Jestem urzędnikiem, więc bazuję na tym, „co leży na biurku”. Dopóki nie dostanę wiążących informacji w kwestii zawieszenia postępowania czy unieważnienia, to uważam, że wciąż jest to na etapie realizacji.