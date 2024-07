Sędzia Rafał Puchalski przestanie być prezesem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie?

Bunt na pokładzie

W lutym br. Dziesięciu sędziów SA w Rzeszowie zwróciło się do ministra Adama Bodnara z prośbą o odwołanie go z funkcji prezesa rzeszowskiego sądu. W tym samym liście proszą o taką samą decyzję w odniesieniu do wiceprezesa Józefa Pawłowskiego. „Dalsze pełnienie przez tych sędziów w/w funkcji nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości” – argumentują w piśmie.

Podkreślają, że obaj nie mają autorytetu, brak kompetencji i kwalifikacji moralnych do pełnienie funkcji kierowniczych, nadto „związki sędziego z władzą wykonawczą, przekraczające dopuszczalne ramy współdziałania”. Z kolei sędziemu Józefowi Pawłowskiemu wytykają brak „jakiegokolwiek doświadczenia zarządczego, a także niewielkie doświadczenia orzecznicze w sądzie apelacyjnym”. To tylko część zastrzeżeń, jakie dziesięcioro sędziów SA w Rzeszowie wysuwa pod adresem prezesa i wiceprezesa.