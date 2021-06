Prezydent Rzeszowa spotkał się dziś z przeorem OO. Bernardynów. Chodzi o przejęcie przez miasto terenu z pomnikiem w centrum

- Było to pierwsze spotkanie. Pewna propozycja ze strony miasta została przedstawiona, ale nie zdradzamy na razie szczegółów - mówi Artur Gernand z biura prasowego Urzędu Miasta.

Dodaje, że będą kolejne rozmowy. To kwestia kilku, kilkunastu dni.

Jeszcze w maju pisaliśmy, że pomnik choć budzący sporo kontrowersji, to jednak symbol Rzeszowa, niszczeje. Radni chcieliby go przejąć i odnowić. Ojcowie Bernardyni, do których należy działka deklarowali wówczas gotowość do rozmów.