Miasto przejmuje Ogrody Bernardyńskie w Rzeszowie pod opiekę. Rozmowy na ten temat trwały od dawna

- W planach mamy organizowanie w tym miejscu różnych wydarzeń o charakterze kulturalnym, na przykład wystaw plenerowych czy koncertów. Jest to bardzo cenny teren w samym centrum miasta , więc jak najbardziej nadaje się do tego typu przedsięwzięć

Umowa na użytkowanie Ogrodów Bernardyńskich pomiędzy Urzędem Miasta Rzeszowa a zakonem OO. Bernardynów została podpisana w ostatni dzień kwietnia, jednak na jej sformalizowanie trzeba poczekać 14 dni. Zakonnicy przekazali miastu pod opiekę teren w centrum Rzeszowa o powierzchni ok. 80 arów. Teraz w gestii miejskich służb będzie dbanie o zieleń i znajdujące się w ogrodach elementy małej architektury oraz fontannę.

Pomnik – symbol Rzeszowa niszczeje. Radni chcieliby go przejąć i odnowić

Pracownicy ZZM kończą w tej chwili odbierać elementy ogrodów. Dlaczego zakonnicy zdecydowali się na przekazanie terenu pod opiekę miasta? Jak słyszymy w zakonie, utrzymanie Ogrodów Bernardyńskich to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, z którym klasztor już nie do końca byłby w stanie sobie poradzić. Druga sprawa, to chęć całkowitego udostępnienia tego terenu mieszkańcom Rzeszowa. Rozmowy o przekazaniu ogrodów miastu trwały od ostatniej zimy.