Przy Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie powstanie nowa hala sportowa. Rzeszowianie pytają, czy rosnące tam drzewa musiały pójść pod topór Beata Terczyńska/mat. prasowe UM Rzeszów

Krzysztof Kapica

Hala sportowa powstaje przy budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Towarnickiego w Rzeszowie. Będzie to obiekt, w którego wnętrzu znajdą się pełnowymiarowe boiska do gry w siatkówkę, piłkę ręczną i koszykówkę, cztery sale lekcyjne, siłownia, zaplecze sanitarne. Przewidziana w projekcie widownia będzie mogła pomieścić ok. 200 widzów. Hala będzie połączona ze szkołą. Niestety, przy okazji tej inwestycji nie obyło się bez wycinki drzew.