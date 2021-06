„Punkt widzenia” – nowy mural w Rzeszowie jest już gotowy. Zdobi Wiadukt Śląski i powstał w ramach festiwalu Wschód Kultury ESK

Malunek zajmuje 300 m kw. i jest wykonany w kolorze. Centralna część kompozycji nawiązuje do zdjęć archiwalnych i ukazuje fotografującą kobietę.

- Tła wykorzystywane do zdjęć w przeszłości zostały użyte do stworzenia drugiego planu. Pojawiające się elementy na bocznych ścianach otwierają kompozycję w kontekst przestrzenny. Mural swoją formą ma zwrócić uwagę przechodniów, stanowić bodziec do refleksji i swobodnej interpretacji. Jego kolorystyka wpisuje się w otoczenie stanowiące charakterystyczny punkt, który ożywia to miejsce. Całość jest artystycznym dialogiem pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Fotografia, która wieloaspektowo jest tematem muralu, stała się również nieodłącznym elementem życia człowieka. Wykorzystywana jest w wielu dziedzinach, stanowi przede wszystkim narzędzie do zapisu historii. „Punkt widzenia” w obiektywie aparatu może przenieść nas w zupełnie inną rzeczywistość - opisują pomysłodawcy.