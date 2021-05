Znamy już szczegóły Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie. W mieście powstanie nowy mural

Organizatorzy zdradzają coraz więcej wydarzeń związanych z ESK.

1 czerwca startują prace nad muralem, które koordynuje Pracownia Działań Twórczych “Miejsce”. W rejonie ulicy Reymonta powstanie mural „Punkt widzenia” inspirowany twórczością rzeszowskiego fotografia Edwarda Janusza. Jego bohaterką będzie Irena Elgas-Markiewicz, wnuczka Leopoldyny Januszowej i Edwarda Janusza.

- Centralna część kompozycji nawiązywać ma do zdjęć archiwalnych i ukaże fotografującą kobietę - przybliżają organizatorzy. - Tła wykorzystywane do zdjęć w przeszłości zostaną wykorzystane do stworzenia drugiego planu. Pojawiające się elementy na bocznych ścianach otworzą kompozycję w kontekst przestrzenny. Mural swoją formą ma zwrócić uwagę przechodniów, stanowić bodziec do refleksji i swobodnej interpretacji. Jego kolorystyka wpisze się w otoczenie stanowiące charakterystyczny punkt, który ożywi to miejsce. Całość będzie artystycznym dialogiem pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Fotografia, która wieloaspektowo będzie tematem muralu stała się również nieodłącznym elementem życia człowieka.