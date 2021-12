Rafał Antończak mistrz świata tajskiego boksu z Rzeszowa walczy o powrót do zdrowia. Samodzielnie oddycha, rusza nogami i otwiera oczy

Wszystko, dlatego, że po przywróceniu akcji serca, to serce ponownie przestawało bić. Niedotlenie spowodowało duże uszkodzenia mózgu. Zawodnik przez kilka tygodni nie mógł wybudzić się ze śpiączki. Następnie przetransportowano go do szpitala w Stalowej Woli. Tam niedawno dostał infekcję bakteryjną, która zaatakowała mu płuca. Lekarze mięli z tym duże problemy, bo bakteria była odporna na antybiotyki. Na szczęście Rafał jest już zdrowy i w zeszły piątek trafił do prywatnego ośrodka w Budach Głogowskich. W poniedziałek, 13 grudnia rozpoczęła się jego intensywna rehabilitacja.