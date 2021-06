Regionalny Puchar Polski. Stal Stalowa Wola i Wisłoka Dębica grają o puchar, a także o pieniądze

Dębiczanie natomiast eliminowali: Stal II Mielec (3:1), Jedność Niechobrz (10:2), Sokoła Kolbuszowa Dolna (5:0), Wisłok Wiśniowa (1:0) i Wólczankę Wólka Pełkińska (1:0).

Teraz przed nimi to najważniejsze spotkanie, które odbędzie się na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli, a obejrzeć je będzie mogło 999 kibiców.

- Fajnie, że będą kibice, również nasi. Od razu będzie to inny mecz. Graliśmy tam niedawno, ale bez obecności fanów, to nie to samo