Res-Drob Rzeszów w upadłości. Pracownikom wypłacono zaległości. 150 osób nadal pracuje

Co dalej z Res-Drobem?

Informacja o upadłości rzeszowskiego Res-Drobu zaskoczyła wielu mieszkańców Podkarpacia. Była to bowiem firma znana od ponad 70 lat z produkcji drobiowej.

Skąd te kłopoty

Konsumenci w kraju i za granicą cenili sobie jakość wytwarzanych tu wyrobów. Było to zasługą nie tylko załogi, ale też hodowców z naszego regionu. Niestety, w ostatnim okresie dostawcy i pracownicy mocno odczuli, że Res -Drob ma problem z regulowaniem należności w terminie.

Firmie zaszkodził bardzo wybuch pandemii COVID19 i lockdown nie tylko w Polsce, ale też w krajach, do których eksportowała swoje wyroby. ResDrob był dostawcą dla restauracji i hoteli, a te branże w tym okresie ucierpiały najbardziej -czego rezultatem był ogromny spadek zamówień. Efekt - problemy z płatnościami dla hodowców i pracowników.

Res-Drob ponadto jako duża firma nie otrzymała pieniędzy z „tarczy antycovidowej” i to także przyczyniło się do jej upadku, co Sąd Rejonowy w Rzeszowie ogłosił 1 lutego br.