Rezerwy Stali Mielec lepsze od Karpat Krosno. Wszystkie bramki padły w drugiej połowie [ZDJĘCIA]

Już po przedmeczowym podaniu składów wiadomo było, że to gospodarze będą zdecydowanymi faworytami tego spotkania. Od pierwszych minut zagrali bowiem zawodnicy, którzy w barwach Stali grali w Fortuna 1 Lidze, a byli i tacy, którzy zdążyli już zadebiutować w PKO BP Ekstraklasie.

Tym samym w mieleckim zespole zagrali chociażby: Robert Dadok, Mateusz Bodzioch, Wojciech Lisowski, Jakub Wróbel, Łukasz Zjawiński, Lukas Bielak oraz w bramce Damian Primel.

Taki skład Stali był zresztą przyczyną dość nieprzyjemnych wydarzeń już po samym spotkaniu. Wściekły po meczu był obrońca Karpat Łukasz Zych, który głośno wykrzykiwał, co sądzi o wzmacnianiu czwartoligowych rezerw przez zawodników z ekstraklasy. Musiał być uspokajany przez kolegów z zespołu i sztab szkoleniowy.

Co do samego meczu, to Karpatom na pewno należą się brawa za walkę. Mimo różnicy w doświadczeniu, wyszkoleniu technicznym, czy po prostu w umiejętnościach czysto piłkarskich, bardzo długo potrafili utrzymywać korzystny dla siebie wynik.