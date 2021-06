Rodzice toczą walkę z czasem. Potrzebują 9 milionów złotych na lek, aby uratować synka, który zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni

- Liamek urodził się zdrowy jak ryba i nic nie wskazywało na to, że jest chory - ze łzami w oczach opowiadał nam 38-letni Piotr Tomaszewski, tata chłopca. - Niestety, nasz synek, zamiast rozwijać się jak zdrowe dzieci, cofał się w rozwoju. Nie miał siły ruszać rączkami i nóżkami – tak, jakby uchodziło z niego życie. Liamek przestał podnosić główkę, nie raczkuje, a także przestał przekręcać się z boku na bok.

Od momentu diagnozy, rodzice rozpoczęli walkę o zdrowie i życie Liamka. To walka z czasem, bo lek musi być podany jak najszybciej.

- Choroba postępuje bardzo szybko, a naszą szansą jest terapia genowa, która polega na jednorazowym podaniu preparatu, który dostarcza kopię wadliwego genu odpowiadającego za pracę mięśni - wyjaśnia 31-letnia Katarzyna Popkiewicz, mama Liamka. - To jedno podanie jest w stanie raz na zawsze powstrzymać postęp choroby. Niestety terapia możliwa jest tylko do 13,5 kilograma wagi dziecka. Liamek waży już prawie 11 kilogramów. Oznacza to, że mamy bardzo mało czasu na zebranie ogromnej sumy.