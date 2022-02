Rodzinny kapitał opiekuńczy. W tych powiatach Podkarpacia złożono najwięcej wniosków [RANKING]

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie rodzinnego kapitału opiekuńczego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można złożyć wyłącznie elektronicznie. Odbywa się to przy pomocy tych samych systemów teleinformatycznych, poprzez które składane były wnioski o świadczenie +Dobry start+ i świadczenie wychowawcze w ramach programu +Rodzina 500+. To portal [email protected] , PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna.

Jeżeli okaże się, że wniosek nie jest prawidłowo wypełniony, ZUS wezwie do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni. Jeśli wymagane dokumenty nie zostaną złożone, ZUS wezwie do ich dostarczenia i wyznaczy na to termin od 14 do 30 dni. Wiadomość o tym, że należy poprawić lub uzupełnić wniosek osoba uprawniona otrzyma też na adres mailowy oraz numer telefonu podany we wniosku.