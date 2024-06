Rolnicy zablokowali drogę krajową nr 77 w Duńkowiczkach koło Przemyśla [ZDJĘCIA]

To będzie jedna z ważniejszych, gospodarczych inwestycji w regionie. Nowa droga ma połączyć krajową 77 (prowadząca do węzła autostrady A4) z terminalem kolejowym w Żurawicy.

Droga łącząca krajową 77 ma się rozpoczynać na wysokości Duńkowiczek. Zdaniem pomysłodawców, jej wybudowanie pozwoli na lepsze skomunikowanie z Żurawicą Rozrządową. Obecnie bowiem jedyną drogą dojazdową do żurawickiego terminala kolejowego jest ulica wiodąca przez centrum Żurawicy. Nowa droga ma też pozwolić na wygodniejsze połączenie ze strefą ekonomiczną w Orłach - Zadąbrowiu.

W oficjalnym zawiadomieniu podano, że miejsce protestu będzie przejście dla pieszych na drodze krajowej 77 w Duńkowiczkach. Jako termin zgromadzenia podano od 3 czerwca od godz. 7 do 30 czerwca do godz. 24. Oznacza to, że w tym terminie mogą być organizowane protesty w tym miejscu. Pod zawiadomieniem do Urzędu Gminy w Orłach podpisany jest Społeczny Komitet Przeciwników Budowy Drogi wojewódzkiej nr 881.