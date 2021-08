ROW Rybnik pokonany. Cellfast Wilki Krosno wygrały rundę zasadniczą. W play-off krośnianie pojadą z Wybrzeżem Gdańsk

Historyczny sukces Cellfast Wilków oglądał nadkomplet publiczności, która jest dumna ze swojej watahy. Był to piękny mecz.

Na krośnieńskim stadionie przed inauguracyjnym biegiem była atmosfera wielkiego święta i wielkiego meczu o dużą stawkę. - Przyjechaliśmy tu wygrać – otwarcie stawiał sprawę Marek Cieślak, trener rybnickich Rekinów. Taki sam cel miały Cellfast Wilki, rewelacja tegorocznego sezonu. Rachunek był prosty – kto wygrywał mecz, ten wygrywał także fazę zasadniczą Winner 1. ligi.

ROW w trybie nadzwyczajnym ściągnął do Krosna Pontusa Aspgrena, aby zwiększyć swoją siłę na Cellfast Wilki. Szwed przywiózł ze sobą tylko swoją kierownicę i siodełko, bo jeździł na motocyklach Rosjanina Siergieja Łogaczowa, który ma koronawirusa i odbywa kwarantannę. Aspgren się nie popisał. Nie pozwolili mu na to żużlowcy z Krosna, którzy fatalnie zaczęli to starcie, ale kończyli w świetnych nastrojach.