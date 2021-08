Rowerzyści jeżdżą tunelem dworca PKP. Straż Ochrony Kolei wystawia mandaty

– wyjaśnia szef Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu Jerzy Brodowski. Jest to też reakcja na prośby przewoźników kolejowych i Zarządcy Infrastruktury Kolejowej.

- Musimy tak postępować, gdyż pasażerowie czują się zagrożeni przez rowerzystów i rolkarzy jeżdżących tunelem. Zwróciliśmy się do spółki zarządzającej tunelem i peronami, Polskich Linii Kolejowych, by umieściły dodatkowe tablice z zakazem jeżdżenia tunelem

W lipcu br. patrole posterunku SOK na dworcu głównym PKP wystawiły 7 mandatów, zastosowały 23 pouczeń i wypisały jeden wniosek do sądu za nieprzyjęcie mandatu. Funkcjonariusze stosują się do przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolei na podstawie ustawy o transporcie kolejowym z 6 kwietnia 2021 roku.

Akcja funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei trwa już kilka tygodni, zatrzymują oni rowerzystów głównie w godzinach szczytu.

Tunel łączący pl. Dworcowy z ul. Kochanowskiego jest długi na 140 m i szeroki i zachęca do poruszania się nim na dwóch kółkach, tym bardziej że tablice zakazujące wiszą wysoko nad wejściami do tunelu i są słabo widoczne. W tunelu nie ma wytyczonych ścieżek rowerowych. Wchodzi się do niego schodami stałymi i ruchomymi albo zjeżdża windą.