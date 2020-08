Rozpoczął się II Międzynarodowy Festiwal TRANS/MISJE Wschód Sztuki w Teatrze Siemaszkowej w Rzeszowie

- Pandemia COVID-19 wymusiła na nas, jako organizatorach, szereg ograniczeń. Stąd też oficjalne otwarcie festiwalu ma kameralny charakter - tłumaczyła kurator festiwalu Jagoda Skowron.

- Jest to bardzo ważne i cenne wydarzenie - podkreślała Anna Huk, wicemarszałek podkarpacki. - A teraz wszystko odbywa się w utrudnionych warunkach ze względu na sytuację, w jakiej znajdujemy się ze względu na koronawirusa. Na co dzień ważne jest, abyśmy myśleli nie tylko o zdrowiu - jak zabezpieczyć się przed COVIDEM-19 - lecz także o tym, co w człowieku najważniejsze, czyli człowieczeństwa i reprezentowanych wartości. Bo każdy z nas jest aktorem swojego życia - dodała wicemarszałek.

Tatry z Rumunii, Bułgarii, Litwy

Na końcu głos zabrał dyr. Teatru im. W. Siemaszkowej oraz Festiwalu Trans/Misje - Wschód Sztuki, Jan Nowara.