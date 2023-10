Rusza budowa odcinka Via Carpatii Miejsce Piastowe - Dukla. Inwestycja za 500 mln złotych zostanie zakończona w 2025 roku [ZDJĘCIA, WIDEO]

Via Carpatia od granicy z Litwą do Barwinka kosztować będzie 30 miliardów złotych.

– Wizja Via Carpatii jest realizowana dzięki sprawczości, skuteczności, dobremu zarządzaniu przez Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj na budowie tego odcinka między Duklą a Miejscem Piastowym możemy to potwierdzić. Via Carpatia jest projektem strategicznym dlatego, że otworzy komunikacyjnie nasze województwo oraz lubelskie i podlaskie. Nasze tereny do tej pory były bardzo słabo skomunikowane, szczególnie na osi północ – południe. Via Carpatia będzie oknem na świat, nową szansą transportową, gospodarczą, społeczną, turystyczną dla południa naszego województwa. Dzięki Via Carpatii tutaj będzie docierał biznes, będą docierali turyści z całej Polski aby też podziwiać piękno Bieszczad, tutaj wypoczywać, zażywać rekreacji, poznawać do tej pory nie odkryte przez siebie zakątki południa Podkarpacia. Ten projekt to inwestycja w przyszłość, w rozwój naszego kraju