Rzeszów i Boguchwałą sprawdzą dronami, jakość powietrza nad kominami. Zobacz zdjęcia

Mocny i często śmierdzący dym z komina nie zawsze świadczy o tym, że ktoś pali śmieciami. Dym może powstać w wyniku spalania wilgotnego drewna lub palenia węglem słabej jakości. Za to strażnicy miejscy nie mogą karać. Mogą za to karać trucicieli, którzy wrzucają do pieca, co mają pod ręką od plastiku, po gumy, czy np. klejone płyty drewniane.

Straż miejska może wystawić za to mandat do 500 zł. Mandatu można nie przyjąć, ale wówczas sprawa trafi do sądu. Tam kara może wynieść już do 5 tys. zł.

Okazuje się, że w Boguchwale jak i w Rzeszowie prócz klasycznych działań strażników miejskich postawiono na drony. O ile w Rzeszowie będzie to nowość, to w Boguchwale dron już działa od ubiegłego roku. Kosztował około 100 tys. zł i nie jest jedynie gadżetem. Dlatego też, aby kierować nim, licencję pilota musiało uzyskać dwóch pracowników urzędu, a dodatkowo w tym roku kolejną licencję zdobył jeden z funkcjonariuszy straży miejskiej.