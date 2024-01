Rzeszów. Mieszkańcy nie zgadzają się, aby na ich osiedlu, tuż obok domów, wybudowano wieżowce [ZDJĘCIA]

Ulica Gościnna to spokojne i urokliwe miejsce na pograniczu Drabinianki i Budziwoja: 100 domów jednorodzinnych i szeregówej, niska zabudowa. Niedawno mieszkańcy otrzymali zawiadomienie z Urzędu Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy na budynki wielokondygnacyjne.

- Jeden wniosek dotyczy budowy trzech bloków 5- i 6-kondygnacyjnych, drugi - dwóch bloków również na 5 i 6 kondygnacji. Trzeci dotyczy prawdopodobnie szeregowców i jednego bloku 5-kondygnacyjnego. Łącznie to około 300-400 lokali. Wygląda mniej więcej tak, że jest plan, aby pośrodku domów jednorodzinnych powstało bardzo duże osiedle z wysokimi blokami - skarży się pan Piotr, mieszkaniec ul. Gościnnej.

Tych sygnałów odebraliśmy znacznie więcej. - Deweloper złożył już do Wydziału Architektury UM wnioski o wydanie warunków zabudowy. Miasto musi mieć świadomość, że mieszkańcy Gościnnej są przeciwni takiej inwestycji. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że deweloper może budować, ale budynki takiej wysokości jak okoliczna zabudowa - przekonuje pan Andrzej.