Rzeszów. Pierwszy lek na COVID-19 już dostępny w Centrum Medycznym Medyk

Pierwszy doustny lek przeciw COVID-19 trafił do Polski w grudniu ub. r. Na razie jest to ograniczona liczba dawek, dlatego są one przeznaczone głównie do leczenia pacjentów onkologicznych, ponieważ grupa ta należy do najbardziej zagrożonych ciężkim przebiegiem COVID-19 i zgonem w wyniku infekcji.