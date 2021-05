Rzeszów przyznał nagrody sportowcom. Dostali je między innymi Rafał Wilk oraz Matylda Kowal

NASZ PATRONAT Rusza konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Dla najlepszych będą nagrody

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie we współpracy z Politechniką Rzeszowską imienia Ignacego Łukasiewicza ogłosił Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. To kolejna inicjatywa rzeszowskiego think tanku.