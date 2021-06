San-Pajdę Jarosław opuszczają dwie liderki, ale klub nadal celuje wysoko

Ostatni sezon był najlepszy w historii jarosławskiej ekipy w rozgrywkach ligowych. Zespół zakończył rozgrywki na 4. miejscu, co nigdy nie udało mu się osiągnąć. Liderką zespołu była Aleksandra Dudek i to nie umknęło to uwadze czołowych zespołów w kraju. Przyjmująca zdobyła w sezonie blisko 500 punktów, miała po ponad 50 asów i bloków.

Dudek spędziła w San-Pajdzie trzy świetne sezony, awansowała do 1 ligi i do final-four Pucharu Polski. W przyszłym sezonie zagra w MKS-ie Kalisz. Klub opuszcza też m.in. Karina Chmielewska. Rozgrywająca, która w Jarosławiu grała od 2012 roku, trafiła z kolei do BKS-u Bostik Bielsko-Biała. Odchodzi też inna rozgrywająca Patrycja Papszun, libero Aleksandra Dutkiewicz i środkowe Wiktoria Nowak oraz Aleksandra Szymańska. Nie wiadomo kiedy do pełni sił dojdzie po kontuzji Katarzyna Saj, która obok Dudek była najskuteczniejszą zawodniczką w zespole. W klubie nie będzie też już II trenera Przemysława Michalczyka, ten podjął pracę pierwszego w Stali Mielec.