Skąd czerpać optymizm przed piłkarskim Euro, czyli sto lat dla Laty! [felieton]

Do sieci można (teoretycznie) nie wchodzić, ale jak zatrzymać strumień własnych myśli i „chwycić chwilę” na dłużej. Po zwycięstwie z Walią mi się nie udało. Zaraz uznałem, że sukces w Cardiff to pikuś w porównaniu z tym, co by było, gdybyśmy w 2016 roku wygrali karne z Portugalią i mogli zagrać z Walijczykami w półfinale ME. Potem przypomniałem sobie, z kim gramy w grupie na Euro i radość stopniowo ustąpiła miejsca kibicowskiej melancholii.