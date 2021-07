Skarga mieszkańców osiedli Budziwój i Biała na decyzję SKO wstrzymuje ZRID dla obwodnicy południowej Rzeszowa [ZDJĘCIA]

6-kilometrowa obwodnica południowa Rzeszowa ma połączyć ul. Podkarpacką z al. Sikorskiego, co pozwoli na odkorkowanie wąskiej ul. Kwiatkowskiego. W 2017 roku, za rządów prezydenta Tadeusza Ferenca, miasto trzykrotnie złożyło do Urzędu Wojewódzkiego niekompletne wnioski o ZRID, przez co budowa drogi nie ruszyła.