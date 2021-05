Śmieci z kamienicy w centrum Rzeszowa miały zniknąć. Udało się częściowo, właściciel nie chce posprzątać. Miasto nie może zbyt wiele zrobić

W marcu do redakcji Nowin odezwał się współwłaściciel kamienicy przy ul. Jałowego w Rzeszowie. Drugim właścicielem jest mężczyzna, który od lat zbiera przedmioty, przez większość osób postrzegane jako śmieci. Tektury, styropian, puste opakowania po butach, czy uszkodzony sprzęt RTV to tylko wybrane przykłady.

Przypomina, że jeden z pojazdów stoi nie na terenie prywatnym, a należącym do miasta. Niestety, co do pozostałych pojazdów, sprawa nie jest tak prosta.

- One znajdują się poza drogą publiczną, dlatego nie można zastosować przepisów, które stosowano do tego pierwszego samochodu. On stał w pasie ruchu i można było go usunąć

- tłumaczy Artur Gernand z biura prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.