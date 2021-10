„Śmieciarki jeżdżą zbyt często i niszczą drogę” – pisze Czytelnik. „Jeździmy i jeździć będziemy” – odpowiada MPGK

Takie samo pytanie zadaliśmy władzom Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie. Zdaniem Sławomira Progorowicza, prezesa zarządu MPGK w Rzeszowie, ograniczenia tonażowe istnieją, ale nie dotyczą one służb komunalnych.

– Dalej będziemy tam jeździć i nic na to nie poradzimy. Jest to przecież droga publiczna, po której jeżdżą wszystkie samochody. Skoro ona jest, to my również z niej korzystamy i obsługujemy ten rejon miasta. Musimy odbierać od mieszkańców pięć frakcji odpadów. Do tego są tam zlokalizowane firmy, które również obsługujemy – tłumaczy Sławomir Progorowicz.