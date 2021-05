Stadion w Krośnie w blasku nowych jupiterów [ZDJĘCIA]

Po raz pierwszy kibice zobaczą w Rzeszowie drużynę 7R Stolaro Stal Rzeszów w niedzielę 6 czerwca w samo południe. Mecz pokaże Motowizja

Znamy nowy terminarz rywalizacji w 2. lidze żużlowej po dołączeniu do rozgrywek MSC Wölfe Wittstock. Drużyna 7R Stolaro Stal Rzeszów sezon 2021 na swoim torze zainauguruje w niedzielę 6 czerwca o godzinie 12. To będzie hitowe spotkanie w ramach drugiej kolejki. Pokaże go Motowizja.