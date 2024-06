Stal Rzeszów zagra sparing z Rakowem Częstochowa i drużyną z Izraela. Pożegnanie z Bukowskim

Dwa tygodnie z okładem potrwają jeszcze wakacje w zespole pierwszoligowej Stali Rzeszów. Jedenastka drużyna poprzedniego sezonu wróci do treningów 17 czerwca do treningów. W ramach przygotowań do nowego sezonu podopieczni trenera Marka Zuba zaliczą między innymi zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej.