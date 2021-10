Superpuchar Polski: Developres Rzeszów czy Chemik Police. Dla kogo pierwsze trofeum w sezonie?

Mecz w Lublinie to doskonała okazja, żeby poprawić ten bilans i zrewanżować się za ostatni finał Tauron Ligi. Jak zapewnia trener rzeszowianek ekipa Developresu jest w bojowych nastrojach.

- Oczywiście, że jesteśmy zmotywowane i przede wszystkim szczęśliwe, że będziemy mogły zagrać o Superpuchar, pierwszy raz w historii naszego klubu. Cieszę się, że znów będziemy rywalizować z Chemikiem Police, mistrzem Polski. Pamiętacie pewnie, jak wyglądały nasze mecze z ostatniego sezonu w play-off, kto oglądał, wie ile było emocji. My chcemy się pokazać, zaprezentować jak najlepiej. Sprawdzić, jaka jest teraz nasza forma. Mam nadzieję, że wygramy, ale po tym meczu jest przed nami cały sezon grania. To pierwsza okazja do zdobycia trofeum i jesteśmy przygotowane. Będziemy walczyć na boisku i zrobimy wszystko, żeby przywieźć ten puchar do Rzeszowa.