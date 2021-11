Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Dariusz Kaszowski, trener Rawlplug Sokoła Łańcut: To było wspaniałe widowisko, promujące 1-ligową koszykówkę

Rozgrywający Sokoła Michał Lis podkreślał, że rywal wysoko zawiesił dzisiaj poprzeczkę.

Bardzo cieszy nas zwycięstwo na tak ciężkim terenie. Uważam, że do poprawy jest na pewno obrona, bo 98 punktów rzuconych nam to jest zdecydowanie za dużo. Chociaż przegraliśmy dzisiaj asysty, to wydaje mi się, że jednak gra zespołowa super funkcjonowała. Warto podkreślić, że praktycznie wszyscy u nas rzucili przynajmniej po 10 punktów, co też działa na atmosferę, działa na to, jak my gramy i też pozwoliło nam na podniesienie się w tej III kwarcie