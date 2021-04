Ta kamienica straszy w centrum Przemyśla, ale miasto ma związane ręce [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Jedna z kamienic przy ul. Piotra Skargi to niechlubna wizytówka Przemyśla. Jej czystość pozostawia wiele do życzenia. Bliskość m.in. pomnika Orląt Przemyskich sprawia, że miejsce to odwiedza dużo osób z różnych stron Polski. Czy można to zmienić?