Tauron Liga ruszy 25 września. System rozgrywek bez zmian, ale w składach drużyn sporo roszad. Miniony sezon był rekordowy

Podczas spotkania prezesów klubów Tauron Ligi ustalone zostały także zasady rywalizacji w sezonie 2021/2022. Szefowie klubów podsumowali także sezon 2020/2021, który był rekordowy także pod względem liczby transmisji telewizyjnych. Telewizja Polsat na swoich sportowych antenach pokazała na żywo aż 112 meczów, dodatkowo 27 spotkań można było śledzić w Ipli. Łącznie daje to transmisje ze 139 meczów ze wszystkich 161 rozegranych w sezonie.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych liczb, gdyż naszym celem jest pokazanie wszystkich meczów w sezonie TAURON Ligi i wspólnie z naszym partnerem Telewizją Polsat jesteśmy już bardzo blisko zrealizowania tego celu - podkreślał Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki S.A. - Ta duża liczba transmisji, wspaniała mobilizacja naszych udziałowców, by pokazać poprzez Iplę jeszcze więcej meczów, spowodowała, że kibic kobiecej siatkówki w trudnym czasie pandemii mógł obejrzeć praktycznie wszystkie mecze. To bardzo ważne dla rozwoju rozgrywek, by jak najwięcej ligowej siatkówki gościło w polskich domach.